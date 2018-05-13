Şırnak'ta ilk tenis turnuvası

Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Şırnak'ta ilk defa tenis turnuvası düzenlendiğini belirten Gençlik Kültür Evi Asistanı Nazlı Altürk, "Baktık Şırnak'ta genç arkadaşlarımız tenis kulübü açtılar. Tenis sporu ile ilgilenen gençlerimizin, çocuklarımızın olduğunu gördük. Bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz diye düşündük. Tenis Kulübü Başkanı Selma hanımın girişimleri ve Şırnak Belediye Başkan Vekilimiz Turan Bedirhanoğlu'nun desteği ile bir organizasyon yaptık. Turnuvamıza yaklaşık 40 kişi başvuruda bulundu. Bu Spor Şırnak'ta yeni yeni tanıtılmaya başlanıyor. Bugün Şırnak'ta ilk defa kort tenisi turnuvası gerçekleştiriyoruz. Bugün maçlarımız başlıyor. Turnuvamız 3 gün sürecek. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek. Turnuvamızda küçük çocuklarımız, yetişkinler ve 4 engelli sporcumuz var. Amacımız bunu yaygınlaştırmak, büyütmek ve ilerde ulusal maçlara sporcular göndermek" dedi.

Şırnak'ta gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için 2015 yılında Şırnak Tenis Spor Kulübünü kurduklarını anlatan Tenis Kulübü Başkanı Selma Özçınar da "Kulübümüzü kurarken Şırnak'ta tenis sporunu sevdirmek, çocuklarımızı, gençlerimizi doğru alışkanlıklarla, enerjilerini doğru şekilde harcamalarını sağlamaktı. Biz yola çıkarken tenisin bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştik. Bugün ilk defa böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Çok güzel bir ilgi var. Şu anda kulübümüz bünyesinde 96 öğrencimiz var. 45'i minik, bizim için çok çok değerli olan 4 engelli var. Bugünkü organizasyon ile beraber inşallah bundan sonra daha geleneksel, uluslar arası turnuvalara gidecek seviyede öğrenciler yetiştireceğiz. Buda bizim için en büyük kazanç" diye konuştu.

