Şırnak'ta kaçak silah operasyonu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dolan mezrasında kaçakçılığın ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 kaçak tabanca ve 30 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
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