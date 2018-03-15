Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde kaçakçılıkla uğraşan ve teröre finansman sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 686 benzin otomatik takımı, 2 bin 450 benzin hortumu, 250 mililitrelik 24 bidon benzin yağı, 40 buji takımı, 15 matkap, 190 kilogram çay ve 256 kilogram fıstık ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.