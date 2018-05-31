Şırnak'ta kadın terörist teslim oldu

Şırnak'ta, PKK'lı kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinden ülkeye giriş yapmak isteyen kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yapılan incelemede, teröristin 37 yaşındaki T.T. olduğu ve 1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi.

Terörist T.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

