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Şırnak'ta kadın terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Şırnak'ta kadın terörist teslim oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG üyesi kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin, örgüte 2014 yılında kent merkezinden katıldığı öğrenildi.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak teslim terörist

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