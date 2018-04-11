Şırnak’ta mart ayında 38 bin 158 kişi uçakla yolculuk yaptı

Şırnak’ta Şerafettin Elçi Havalimanı’nda 2018 yılının mart ayında 38 bin 185 kişiye hizmet verildiği belirtildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 Mart Ayı Havalimanı istatistiklerine göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın ayına göre yüzde 57 artışla 38 bin 158 oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın ayına göre yüzde 45 artışla 250’ye ulaştı. Yük trafiği ise toplamda yüzde 88 artışla 414 ton olarak gerçekleşti.

Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla 112 bin 405 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 56 artışla 772’ye, yük trafiği ise yüzde 71 artışla bin 144 tona ulaştı.