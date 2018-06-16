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Şırnak'ta otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

Şırnak'ta otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Aytış'ın (48) kullandığı otomobil, Görümlü köyü yol ayrımında refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü, aynı araçtaki Halil (23) ve İsa Aytış (19) ile 2 kişi ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Cizre ve Silopi'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan, İsa ve Halil Aytış, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin, Başköy'den Görümlü köyüne taziye ziyaretine gittikleri öğrenildi.

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3 ölü 2 yaralı şırnak trafik kazası

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