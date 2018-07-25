Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bazı bölgelerin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Güçlükonak'a bağlı 7 bölgenin 25 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.
Vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bölgelere ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.
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