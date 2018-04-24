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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu" kapsamında sabah saatlerinde teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

Yaralanan askerin kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düştüğü belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak terör operasyonu

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