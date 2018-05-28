Şırnak'ta PKK'nın şehir, mahalle ve köy yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beytüşşebap ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün şehir, mahalle ve köy yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda 22 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama 9 şüphelinin arama çalışması sürüyor.
Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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