Şırnak'ta PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlere ait kayalıklara gizlenmiş çuval içerisinde 4 kilogram patlayıcı ve çok sayıda roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyü Ballı mezrası kırsalına operasyon yaptı.
Operasyonda PKK'lı teröristlere ait kayalıklara gizlenmiş 3 çuval içerisinde fünyeleri takılı 35 roketatar mühimmatı, 4 kilogram C-4 patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
Patlayıcı, olay yerinde kontrollü imha edildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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