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Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 06:47 | Son Güncelleme

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güneyçam üs bölgesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda, saldırı hazırlığında olan PKK mensubu teröristler tespit edildi.

Bölgeye düzenlenen hava harekatında 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Komando birlikleri sevk edilen bölgede güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sürüyor.

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Güvenlik Güçleri İHA insansız hava aracı operasyon şırnak terörist

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