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Şırnak'ta şehit 13 asker için anma

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:06 | Son Güncelleme

Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu şehit olan 13 asker anıldı - Vali Mehmet Aktaş: - "Bizi kardeş kavgasına tutuşturarak, bizi ayrıştırarak, bizi bölerek emellerine ulaşmaya çalıştılar. Ama kahraman ordumuz, silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz ve tabi ki vatandaşlarımızın da desteği ile bu oyun da bozulmuş, bir paçavra gibi atılmıştır"

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde geçen yıl helikopter kazasında şehit olan 13 asker için anma programı düzenlendi.

Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu şehit 13 asker için 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı'nda anma töreni yapıldı.

Vali Mehmet Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarında özgürlüğün ve hürriyetin bedelinin hep ağır olduğunu, bağımsızlık ve hürriyeti muhafaza etmek için aziz şehitlerin kanlarını vererek bugünlere gelindiğini söyledi.

Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu süreçte açıkça saldırma cesareti gösteremeyen kadim düşmanlarımız son 35-40 yıllık süreçte bu sefer bizim içimizden devşirdikleri hain PKK ve FETÖ'cüleri bize saldırarak bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Bizi kardeş kavgasına tutuşturarak, bizi ayrıştırarak, bizi bölerek bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Ama kahraman ordumuz, silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz ve tabi ki vatandaşlarımızın da desteği ile bu oyun da bozulmuş, bir paçavra gibi atılmıştır." Aktaş, bu süreçte de çok sayıda şehit verildiğini, aziz vatan evlatlarının kanlarını döktüğünü dile getirdi.

Bu oyunun en açık bir şekilde sergilendiği coğrafyalardan birinde yaşadıklarını anlatan Aktaş, Şırnak'ta bu noktada çok büyük acı ve dram yaşandığını, halkın da bu ihanetin çok büyük bedelini ödediğini kaydetti.

"Maalesef burada kanını döken şehit olan askerimizin, polisimizin yanında 800'den fazla Şırnaklı kardeşimiz de bu mücadeleye kanı ile destek vermiştir." ifadelerini kullanan Aktaş, terörle mücadelede büyük başarılar sağlayan şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ve silah arkadaşlarını elim bir kazada kaybettiklerini anımsattı.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yine bir ramazan günü silah arkadaşlarını ziyaret edip, oradaki terör ile mücadeleyi koordine edip, yine onlar ile iftar yaptıktan sonra il merkezine dönüş esnasında maalesef geçirdikleri elim helikopter kazası sonucu şehadete yürümüşlerdir. Şehitlik mertebesini elde etmişlerdir. Bu mücadelede bir ömür boyu kahramanca bu mücadeleyi yürütüp, en sonunda yüce rabbimin takdiri ile en büyük mertebe olan, peygamberlikten sonraki bizler için en büyük mertebe olan şehadet mertebesine ulaşan Aydoğan Aydın Paşamız başta olmak üzere 12 arkadaşına ve bu şanlı mücadelede şehit düşen bütün kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizler adına onların anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Allah bizlere de bu en yüksek mertebeyi nasip etsin."

Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından Piyade Yarbay Çağlar Çağlar tarafından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Restore edilen Şehitlik Anıtında Kore Savaşı, Kıbrıs Savaşı ve bölgede şehit olan asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil şehitlerin isimlerinin olduğunu belirten Çağlar, şehitleri minnetle yad ettiklerini belirtti.

Çağlar, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, "1984'ten günümüze kadar terörle mücadelede bin 930 şehit verdik. Kahraman şehitlerimizin kutsal emaneti olan vatan ve bayrak nöbet sırası bizdedir. Aziz şehitlerimize layık olmanın bilinci içerisinde dimdik bir şekilde görevimizin başındayız." dedi.

Daha sonra Şehitlik Anıtı ziyaret edildi, dua edildi.

Törene, Vali Yardımcıları Adem Ergül, Sercan Gökdemir, Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Başsavcı Mehmet Patlak ve askerler katıldı.

Şırnak'ta 31 Mayıs 2017'de Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş, aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 asker şehit olmuştu.

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