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Şırnak’ta şehit asker için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak için tören yapıldı

Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak için cenaze töreni düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Kozak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı ambulanstan alınarak katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Kozak'ın naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşınarak Manisa’ya gönderilmek üzere helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Törene, Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Veli Tarakcı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şırnak merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Kozak, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.

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el yapımı patlayıcı şehit şırnak

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