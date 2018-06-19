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Şırnak'ta şehit askerler için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İzzet Ak ve Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in cenazeleri törenin ardından memleketlerine uğurlandı - Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak ve Onbaşı Çağatay Necati Dinç için tören düzenlendi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirilen törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ile kurum müdürleri ve askerler katıldı.

Törende, şehitler Ak ve Dinç’in Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin cenazeleri helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

Şehit Ak'ın cenazesi havayolu ile Hatay'a, şehit Dinç'in cenazesi ise İzmir'e uğurlandı.

Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerlerin Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş, saldırıda bir asker şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı. Saldırının ardından başlatılan operasyonda yine terör örgütü mensuplarının tuzakladığı bir başka el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Yaralanan 3 askerin tedavisi Şırnak Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

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