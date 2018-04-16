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Şırnak’ta şehit askerler için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 3 asker için tören düzenlendi

Şırnak'ta şehit olan askerler için cenaze töreni düzenlendi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit piyade er Baki Afşar, piyade onbaşı Mehmet Volkan ve Uzman Çavuş Muğdat Çelik'in Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit piyade askerlerin naaşları, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı.

Şehit Çelik'in cenazesi Isparta'ya, Afşar'ın Çorum'a, Volkan'ın cenazesi Adıyaman'a gönderilmek üzere helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.

Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Adem Ergül, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 23. Piyade Tümen Komutanı Veli Tarakcı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Emin Erkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Paylak ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Şırnak'ın Şenoba beldesi Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde, sabaha karşı bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda üç asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.

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