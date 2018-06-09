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Şırnak'ta şehit polis için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Said Uslu için tören düzenlendi

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis Said Uslu için tören yapıldı.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Uslu'nun cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehidin naaşı, daha sonra ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na buradan da uçakla Tokat'a gönderildi.

Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve silah arkadaşları katıldı.

Bestler Dereler Kaval Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, 1 polis şehit düşmüş, 1 asker yaralanmıştı.

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şehit şırnak tören

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