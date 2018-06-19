Şırnak'ta şehit sayısı ikiye yükseldi

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Gabar Dağı mevkisinde yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonda, yine terör örgütü mensuplarının tuzakladığı bir başka el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Yaralı asker Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İki ayrı noktada yola tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit sayısı ikiye, yaralı sayısı ise 3'e yükselmiş oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

- Olay

Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler Gabar Dağı mevkisinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmiş, saldırıda bir asker şehit olmuş, iki asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

