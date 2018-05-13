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Şırnak'ta sel sularına kapılan çocuk çoban, hayvanları çok seviyormuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Kumçatı beldesinde geçen perşembe günü sağanak sırasında dereden geçirmek isterken sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmak isterken arkadaşı Abdullah Güler (16) ile birlikte yaşamını yitiren Hacı Sirek'in (15), hayvanları çok sevdiği ortaya çıktı.

Şırnak'ta sel sularına kapılan çocuk çoban, hayvanları çok seviyormuş

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Kumçatı beldesinde geçen perşembe günü sağanak sırasında dereden geçirmek isterken sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmak isterken arkadaşı Abdullah Güler (16) ile birlikte yaşamını yitiren Hacı Sirek'in (15), hayvanları çok sevdiği ortaya çıktı.
Kumçatı beldesinde 9 Mayıs'ta sağanak nedeniyle korunaklı bir yere götürmek istedikleri hayvanlarını dereden geçirirken, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Hacı Sirek'ten geriye acı yaşam hikayesi kaldı. 8 kardeşin ortancası olan Hacı Sirek, 2010 yılında kalp krizi sonucu babasını kaybetti. Zaman zaman okuldan kaçan 7'nci sınıf öğrencisi Hacı Sirek, sömestr tatilinden sonra okulu bırakıp çobanlık yapmaya başladı. 2 aydır hayvan otlatan Hacı Sirek, olay günü sağanak bastırınca sürüyü eve getirmek için arkadaşı Abdullah Güler ile yola çıktı. İki arkadaş, dere yatağından koyunları geçirirken sel oluştu. Koyunlardan bazıları, sel sularına kapıldı. Koyunları kurtarmak isteyen Hacı Sirek de suda çırpınmaya başladı. Yanındaki arkadaşı Güler de Sirek'i kurtarmak için suya girdi. Ancak her iki arkadaş da sele kapılıp kayboldu. Güler ve Sirek'in cansız bedenleri, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
Hacı Sirek'in ağabeyi Hamit Sirek, kardeşinin hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Sürekli hayvanlarla uğraşmak istiyordu. Yaklaşık 2 aydır hayvanları otlatıyordu. Bir de köpeği var. Hiçbir şekilde onu hayvanlardan uzaklaştıramadık. Biz hayvanlardan uzak tutunca arkadaşları ile başkalarının hayvanlarına bakmaya gidiyordu" dedi.

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Şırnak'ta sel sularına kapılan çocuk çoban, hayvanları çok seviyormuşŞırnak'ta sel sularına kapılan çocuk çoban, hayvanları çok seviyormuş

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