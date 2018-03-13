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Şırnak'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Bestler-Dereler mevkisinde tespit edilen 2 sığınak ve 1 depoda, uzun namlulu silah, 4 taarruz el bombası, RPG-7 roketatar silahı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Bestler-Dereler mevkisinde tespit edilen 2 sığınak ve 1 depoda yapılan aramada uzun namlulu silah, 4 taarruz el bombası ve RPG-7 roketatar silahı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespit edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca önceki gün "PENÇE-8 Operasyonu"nun başlatıldığı anımsatıldı.

Operasyonda, Bestler-Dereler mevkisinde 2 sığınak ve 1 depo tespit edildiği belirtilen açıklamada, aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, 4 taarruz el bombası, RPG-7 roketatar silahı ve 42 sevk fişeği, 20 dinamit, 33 RPG-7 antipersonel roket mühimmatı, 3 bin 100 Bixi makineli tüfek fişeği, 12 antitank roket mühimmatı, roketatar optik nişangahı, bin kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 300 doçka mühimmatı, M-16 piyade tüfeği dipçiği, AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 8 büyük pil, 20 metre kablo, 15 şarjörlük, 10 palaska, el feneri ve uyku tulumu ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

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"PENÇE-8" operasyonu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay şırnak terör operasyonu

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