Şırnak'ta terör operasyonu

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Uludere ilçesi Gülyazı köyü Komate mevkisinde yapılan aramada kayalıklar arasına gizlenmiş Kanas keskin nişancı tüfeği, 7 Kaleşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda fişek bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.
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