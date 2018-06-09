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Şırnak'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir, mahalle ve köy yapılanmasına yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 zanlı ise aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet operasyon şırnak terör

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