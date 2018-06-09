Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir, mahalle ve köy yapılanmasına yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 zanlı ise aranıyor.

