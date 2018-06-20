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Şırnak'ta terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın İdil'in ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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gözaltı idil terör operasyonu

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