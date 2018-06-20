Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 34 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce kentte terör örgütü PKK yapılanması içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik operasyon yapıldı.
Farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 34 şüpheli yakalandı.
Operasyonda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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