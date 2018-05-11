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Şırnak'ta terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 16:07 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda, arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden biri müdahalelere rağmen şehit oldu.

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