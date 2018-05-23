HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Kozluca mevkisinde Bilal Savcı yönetimindeki 33 DYG 59 plakalı tır ile İdris Ece (39) idaresindeki karşı yönden gelen 34 YR 6919 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde bulunan sürücü İdris Ece, Yasin Ece (13) ve Selahattin Akyüz (14) ile tır sürücüsü Savcı, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil müdahale ekipleri tarafından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan İdris Ece, Yasin Ece ile Selahattin Akyüz hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Savcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
D-100'de kaza... Trafik yoğunluğu yaşanıyorD-100'de kaza... Trafik yoğunluğu yaşanıyor
'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

Çin'de görevli ABD'li diplomata 'sonik saldırı'!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre'den zehir zemberek sözler! Adaylıktan çekildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre'den zehir zemberek sözler! Adaylıktan çekildi

İstanbul'da kadın yolcuyu arabadan atan taksici tutuklandı

İstanbul'da kadın yolcuyu arabadan atan taksici tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.