Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Kozluca mevkisinde Bilal Savcı yönetimindeki 33 DYG 59 plakalı tır ile İdris Ece (39) idaresindeki karşı yönden gelen 34 YR 6919 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde bulunan sürücü İdris Ece, Yasin Ece (13) ve Selahattin Akyüz (14) ile tır sürücüsü Savcı, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil müdahale ekipleri tarafından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan İdris Ece, Yasin Ece ile Selahattin Akyüz hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Savcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

