Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Maalesef kömürü istediğimiz düzeyde çıkaramıyoruz, işleyemiyoruz ve ekonomiye katkıda bulunamıyoruz." dedi.
Aktaş, Şırnak Üniversitesi Mehmet Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Enerji ve Maden Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Şırnak'ın Hz. Nuh'u misafir etmiş bir kent olduğunu dile getirdi.
Terör örgütünün yaklaşık 40 yıldır kanlı saldırılar gerçekleştirmesi dolayısıyla şehrin ekonomik potansiyelinin değerlendirilemediğini vurgulayan Aktaş, Şırnak'a devletin önemli yatırımlar yaptığını kaydetti. Şehirde 11 bin konut yapıldığını anımsatan Aktaş, "Yakın bir zamanda terör örgütünün yakıp yıktığı ev ve iş yerlerini yerine yaptığımız binaları teslim edeceğiz. Yaklaşık 450 kilometrelik asfalt yapılıyor, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatlarının tamamını yenileniyor." dedi.
Aktaş, Şırnak’ın kömür rezervinin tüm Türkiye'ye yetecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Maalesef kömürü istediğimiz düzeyde çıkaramıyoruz, işleyemiyoruz ve ekonomiye katkıda bulunamıyoruz. İnşallah bu çalıştay kömür rezervimizin en üst seviyede değerlendirilerek ülke ekonomisine ve şehrimizin ekonomisine katkıda büyük bir ivme kazandıracaktır."
Çalıştayın enerji ve maden alanındaki bilimsel değerlendirmelerle ilgili birimlerce tecrübelerin ortaya konulacağını, şehrin ve ülkenin ekonomisine katkılarının olacağını aktaran Aktaş, girişimcileri kente yatırım yapmaya davet etti.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, güneş ve enerji yönünden zengin bir yer olmasına rağmen kentte herhangi bir çalışma olmadığını dile getirerek "Bu çalıştay da kent için neler yapabilir bu yer altı ve yer üstü kaynakları nasıl etkin hale getirebiliriz konuşacağız. Bilim üretmek ve bunu sanayiye aktarmak üniversitenin ana görevidir, biz de bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Programa, GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanı Sadrettin Karahocagil, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak da katıldı.
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