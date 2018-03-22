Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Maalesef kömürü istediğimiz düzeyde çıkaramıyoruz, işleyemiyoruz ve ekonomiye katkıda bulunamıyoruz." dedi.

Aktaş, Şırnak Üniversitesi Mehmet Acar Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Enerji ve Maden Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Şırnak'ın Hz. Nuh'u misafir etmiş bir kent olduğunu dile getirdi.

Terör örgütünün yaklaşık 40 yıldır kanlı saldırılar gerçekleştirmesi dolayısıyla şehrin ekonomik potansiyelinin değerlendirilemediğini vurgulayan Aktaş, Şırnak'a devletin önemli yatırımlar yaptığını kaydetti. Şehirde 11 bin konut yapıldığını anımsatan Aktaş, "Yakın bir zamanda terör örgütünün yakıp yıktığı ev ve iş yerlerini yerine yaptığımız binaları teslim edeceğiz. Yaklaşık 450 kilometrelik asfalt yapılıyor, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatlarının tamamını yenileniyor." dedi.

Aktaş, Şırnak’ın kömür rezervinin tüm Türkiye'ye yetecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Maalesef kömürü istediğimiz düzeyde çıkaramıyoruz, işleyemiyoruz ve ekonomiye katkıda bulunamıyoruz. İnşallah bu çalıştay kömür rezervimizin en üst seviyede değerlendirilerek ülke ekonomisine ve şehrimizin ekonomisine katkıda büyük bir ivme kazandıracaktır."