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Şırnak'ta yamaç paraşütü kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

Kayalıklara düşen yamaç paraşütünün pilotu yaşamını yitirdi

Şırnak'ta kayalıklara düşen yamaç paraşütünün pilotu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütü pilotu Abdullah Karayalçın (27), Şırnak Namaz Dağı mevkisinde arkadaşlarıyla atlayış yaptı.

Bir süre havada süzülmesinin ardından Karayalçın'ın kullandığı paraşüt kayalıklara düştü.

112 Acil Servis ekibince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Karayalçın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karayalçın'ın Şırnak Öğretmenevi'nde müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.

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1 ölü Kaza şırnak yamaç paraşütü

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