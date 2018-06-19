Şırnak'ta yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak'ın cenazesi memleketi Hatay'a getirildi.

Şırnak'ta yapılan törenin ardından uçakla Hatay Havaalanı'na getirilen Ak'ın naaşı, yakınları ve askeri yetkililer tarafından alınarak karayoluyla Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hastanede, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ailesi ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.

Evli olan Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak'ın naaşının, yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilköy Kumyığını'ndaki Şehit Doğan Akgöbek Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, şehit Ak'ın yakın zamanda Kırklareli'ne tayinin çıktığı ancak görev yaptığı yer ile henüz ilişiğini kesmediği öğrenildi.

