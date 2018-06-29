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Şırnak'ta zırhlı araç şarampole devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Uludere ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi asker 13 kişi yaralandı - Araçtaki sivillerin sınırdan Irak'a geçmeye çalışan kaçakçılar olduğu, güvenlik güçlerince yakalandıktan sonra karakola götürüldüğü öğrenildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Dağdibi Jandarma Karakolu ekiplerince sınırdan Irak'a geçmeye çalışan kaçakçılara yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Uludere Jandarma Karakoluna götürüldüğü sırada zırhlı askeri araç, Yemişli ile Dağdibi köyleri yol ayırımında şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan şüphelilerden Ali Ölmez olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 asker ve 11 şüpheli ise Şırnak ve Uludere Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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şırnak trafik kazası

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