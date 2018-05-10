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Şırnak'taki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

Tutuksuz sanık dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 427 kişinin yargılanmasına Adana'da devam edildi

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili, aralarında meslekten ihraç edilen tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşması Adana'da görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya, tutuklu 9 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklardan eski Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay İbrahim Yazıcı'nın savunması alındı.

İddia makamının mütalaasını kabul etmediğini ve darbe lehine hiçbir faaliyetinin olmadığını ileri süren sanık Yazıcı, 15 Temmuz 2016 gecesi tugayda hayatın olağan akışına aykırı bir eyleminin olmadığını savundu.

Hakkında toplanan delillerin hiçbirinin somut olmadığını iddia eden Yazıcı, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Yargılanma sürecimdeki ifadelerimde çelişki mevcut değildir. İddia makamı benim o gece darbe toplantısına katıldığımı iddia ediyor. Toplantının konusunu dahi bilmeden çağrıldım. Bu toplantı darbeyle nasıl ilişkilendirildi anlamadım. Biz sadece 4 dakika toplantı yapmışız. Bu darbe toplantısı değildir. Bu toplantıda Tugay komutanı Ali Osman Gürcan, 'Ankara'dan çok önemli bir mesaj geldi. Hemen 3. ve 4. tabur Cizre'ye çıkış yapacak. Sen ve Sedat albay burda hazır bekleyecek.' dedi. Bu toplantıda darbe ve sıkıyönetim konuşulmadı. Tugayda zaten bir operasyon beklentisi mevcuttu. O gün darbeyle ilgili en ufak bir toplantı yapmadık."

Sanık Yazıcı, Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan'ın toplantıda telefonların toplatılması emrini verdiğini ifade etti.

Kendisinin tutuklu sanık eski Yüzbaşı Hüseyin İşlek'e telefon toplama emri vermediğini saunan Yazıcı, şunları anlattı:

"Hiçbir suçun içinde olmadım. Cumhuriyet Başsavcılığına olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını ben verdim. Darbe girişimi sonrası 2. Ordu Komutanlığında 6 ay boyunca F-16 ve insansız hava araçlarının hareketinden sorumlu olarak Hedef Analiz Şube Müdürlüğünde görev yaptım. Hakkımda ifade veren S.G'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Kendi vatandaşına kurşun sıkan bir insan değilim. FETÖ/PDY ile bir ilgim yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti, duruşmayı sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

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