Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

Şırnak'ta, FETÖ/PDY'nin darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya tutuklu 20 sanık ve avukatları katıldı. Mahkemede Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlenen eski yüzbaşı M.K, tutuklu sanık Kadir Acar'la Kara Harp Okulundan arkadaş olduklarını ve Şırnak'ta FETÖ/PDY yapılanması içerisinde Kadir ve kendisinden "Zakir" adlı şahsın sorumlu olduğunu söyledi. Örgüt hakkında bilgiler veren tanık M.K. şöyle devam etti: "FETÖ yapılanmasında güven duygusu yoksa tanıştırma olmazdı. İki haftada bir bizden sorumlu olan şahsın evinde görüşüyorduk. Bu görüşmelere Kadir Acar da katılıyordu. Kadir benim harp okulundan arkadaşımdı. Zaman zaman maaşımızın bir kısmını bu yapıya veriyorduk. Telefonuma ByLock'u Zakir yükledi. ByLock, WhatsApp gibi bir program denilerek telefonumuza indirildi."

Darbe girişini yapanların bu millete çok zarar verdiğini ve kendilerinin "büyük resmi" göremediğini anlatan M.K, örgüt içerisinde kopma noktasına gelenler için birtakım uygulamaların devreye girdiğini aktardı. M.K. şöyle devam etti: "17-25 Aralık süreci sonrası yapı içerisinde kopmalara karşı ceza ve baskı sistemi mevcuttu. Bizi sistem içerisinde tutmaya çalıştılar. Zaten FETÖ/PDY, yapı içerisinde tedbir amacıyla fazla kişiyi tanımamızı istemiyordu. FETÖ davalarında yargılanan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Susarak bu terör örgütünü savunmayın. Devlet zaten adaletini gösterir. Ben tüm bildiklerimi anlattım." - Diğer tanıklar Duruşmada, Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) tanık olarak dinlenen dönemin Cizre İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı L.Ç. de Çakırsöğüt Jandarma Tugayının yola çıktığına dair haber aldıklarını ve emniyet binasının önünde zırhlı araç ve TOMA'larla önlem aldıklarını söyledi. Çakırsöğüt Jandarma Tugayının konvoyunu durdurduklarını, Binbaşı Hasan Bilgin'in yanlarına gelerek yolun açılması gerektiğini söylediğini belirten L.Ç. şunları anlattı: