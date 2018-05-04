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Şırnak'taki FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

Aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da bulunduğu 427 sanığın yargılanmasına Adana'da devam edildi

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya tutuklu 15 sanık ile meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuksuz sanıklardan eski Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral M.Ş'nin savunması alındı.

İddia makamının mütalaasına kabul etmediğini ve kalkışma haberini aldıktan sonra tüm alt birlik komutanlarını aradığını belirten sanık M.Ş, "Darbe yönündeki emirlere uymayacağımızı söyledim. Yine mahiyetimdeki kurmay başkanı, emir astsubayı ve diğer subaylara da aynı şekilde talimat verdim." dedi.

Dokuz dakikalık birlik dışına çıkmasının darbeye teşebbüs olarak değerlendirilemeyeceğini savunan sanık M.Ş. şöyle devam etti:

"Ben bizzat tümen komutanıyla görüşmek için iki araçla dışarı çıktım. Kısa bir süre sonra tümene gidişimin riskli olacağını düşünerek tekrar dönüş yaptım. Eğer ben darbeye destek vermiş olsaydım birliklerimde bulunan tank, top gibi ağır silahları kullanma imkanı varken bunları kullanırdım. O gece birliğimde hiçbir askeri hareketlilik olmamıştır.

Sıkıyönetim listesinin kimler tarafından hazırlandığını bilmiyorum. Bu listeye iradem dışında dahil edilmişim. Hakkımda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren İ.Ö'yü tanıyorum. Birlikte 2007-2009 yılları arasında Harp Akademisinde öğretim üyesi olarak çalıştık. İddia ettiği gibi FETÖ terör örgütünün yardımıyla sınavları kazanmadım. Hatta harp akademisini beşinci girişimde kazandım. Kimseden özel bir yardım almadım. Birliklerimi darbe lehine harekete geçirmedim. Tamamen darbenin karşısında durdum. Bu hususlar nazara alınarak beraatimi talep ediyorum."

Tutuksuz sanık eski astsubay Y.U'da Cizre'de polislerle karşılaşınca darbe girişimine dair söylentiler duyduklarını ve bu darbe girişime katılmayacakları yönünde arkadaşlarıyla karar aldıklarını ifade etti.

İddia makamının cezalandırma yönündeki mütalaasını reddettiğini söyleyen sanık Y.U, "Benim tüm olup bitenlerden haberim dahi yoktu. FETÖ/PDY terör örgütüyle hiçbir alakam yoktur. 15 ay cezaevinde yattım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için pazartesi gününe ertelendi.

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