Şırnak'taki FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin dava

İddia makamının mütalaasına kabul etmediğini ve kalkışma haberini aldıktan sonra tüm alt birlik komutanlarını aradığını belirten sanık M.Ş, "Darbe yönündeki emirlere uymayacağımızı söyledim. Yine mahiyetimdeki kurmay başkanı, emir astsubayı ve diğer subaylara da aynı şekilde talimat verdim." dedi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya tutuklu 15 sanık ile meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Dokuz dakikalık birlik dışına çıkmasının darbeye teşebbüs olarak değerlendirilemeyeceğini savunan sanık M.Ş. şöyle devam etti:

"Ben bizzat tümen komutanıyla görüşmek için iki araçla dışarı çıktım. Kısa bir süre sonra tümene gidişimin riskli olacağını düşünerek tekrar dönüş yaptım. Eğer ben darbeye destek vermiş olsaydım birliklerimde bulunan tank, top gibi ağır silahları kullanma imkanı varken bunları kullanırdım. O gece birliğimde hiçbir askeri hareketlilik olmamıştır.

Sıkıyönetim listesinin kimler tarafından hazırlandığını bilmiyorum. Bu listeye iradem dışında dahil edilmişim. Hakkımda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren İ.Ö'yü tanıyorum. Birlikte 2007-2009 yılları arasında Harp Akademisinde öğretim üyesi olarak çalıştık. İddia ettiği gibi FETÖ terör örgütünün yardımıyla sınavları kazanmadım. Hatta harp akademisini beşinci girişimde kazandım. Kimseden özel bir yardım almadım. Birliklerimi darbe lehine harekete geçirmedim. Tamamen darbenin karşısında durdum. Bu hususlar nazara alınarak beraatimi talep ediyorum."