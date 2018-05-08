HABER

Şırnak'taki FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

Dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılanmasına devam edildi

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'nde salonunda görülen duruşmaya 13 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklardan eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sedat Doğanarslan'ın savunması alındı.

Suçlamaları kabul etmediğini ve 15 Temmuz gecesi darbe girişimine ilişkin kimseyle konuşmadığını öne süren Doğanarslan, dönemin tugay komutanı Ali Osman Gürcan tarafından kendisine bir görev verilmediğini iddia etti.

Gürcan'ın odasına üçüncü tabur komutanı Murat Yıldırım tarafından telefonla aranarak çağrıldığını ifade eden Doğanarslan, "TRT spikeri darbe bildirisi okurken alkışlamadım. Darbe lehine hiçbir eylemim yoktur. Böyle bir heves içerisine girmedim. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Bu hain örgütü ve hain darbe girişimini lanetliyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Rütbeli birisi olarak o gece darbe girişimi olduğunu öğrenince tam teçhizatlı hazır bekleyen birinci ve ikinci tabura neden dağılın demedin? Böyle bir emir verebilirdin. " demesi üzerine, Doğanarslan taburların ne amaçla yola çıktığını bilmediğini savundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Yüzbaşı Kerem Salkal ise Ankara'ya gidileceği yönünde bilgi sahibi olmadığını ve aleyhinde ifade veren şahısların beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Sıkıyönetim emirlerini görmediğini öne süren Salkal, şöyle devam etti:

"Ben iddianamede belirtildiği üzere cebir ve tehdit yanlısı sözler etmedim. Benim darbeyi öğrendiğim zaman dilimi gece 02.30'dur. Darbenin içerisinde yer almadım. Kurmaylık sınavına dört defa girdim ve mülakatta başarısız oldum. Ben o gece tugay dışarısına çıkmadım. FETÖ/PDY terör örgütüyle alakam irtibatım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

MHP'nin seçim şarkıları belli oldu! MHP'nin seçim şarkıları belli oldu!
Muharrem İnce, Atatürk'e söz verdi!Muharrem İnce, Atatürk'e söz verdi!
Karamollaoğlu hakkında çok sert benzetmeKaramollaoğlu hakkında çok sert benzetme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çakırsöğüt esas hakkındaki mütalaa eski albay FETÖ/PDY tutuklu sanıklar

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.