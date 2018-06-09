Şırnak'taki terör operasyonu

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan "Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak" operasyonunun sürdüğü belirtildi.
Operasyonda güvenlik güçlerince İHA aracılığıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede devam eden operasyonda toplam 12 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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