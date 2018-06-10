HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şırnak'taki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 23:40 | Son Güncelleme

Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi - Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a çıktı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonu sürüyor.

İHA aracılığıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda etkisiz hale getirilirken, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.

Bölgedeki operasyon devam ediyor.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
"Peygamberler şehri"nde Kadir Gecesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 terörist etkisiz hale getirildi şırnak

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan '10 Bin Hatim 100 Bin Dua' programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan '10 Bin Hatim 100 Bin Dua' programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirören ailesine taziye ziyareti

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.