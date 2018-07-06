Şırnak'taki terör operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 8 teröriste ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde çalışma yürütüldü.
Çalışmada, terör örgütü PKK ile iş birliği yapan 4 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Öte yandan, etkisiz hale getirilen 8 PKK'lı teröriste ait 3 M16 piyade tüfeği, 1 biksi makineli tüfek, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 roketatar, 15 el bombası, 400 biksi tüfek fişeği, 3 roketatar sevk fişeği, 150 kalaşnikof fişeği, 200 M16 fişeği, 1 dürbün, 1 araç telsizi, 2 el telsizi, 14 büyük, 2 küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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