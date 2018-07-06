HABER

Şırnak'taki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 23:58 | Son Güncelleme

TSK tarafından Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 8 teröriste ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada terör örgütü PKK'nın 4 iş birlikçisi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 8 teröriste ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde çalışma yürütüldü.

Çalışmada, terör örgütü PKK ile iş birliği yapan 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Öte yandan, etkisiz hale getirilen 8 PKK'lı teröriste ait 3 M16 piyade tüfeği, 1 biksi makineli tüfek, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 roketatar, 15 el bombası, 400 biksi tüfek fişeği, 3 roketatar sevk fişeği, 150 kalaşnikof fişeği, 200 M16 fişeği, 1 dürbün, 1 araç telsizi, 2 el telsizi, 14 büyük, 2 küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazetede yayımlandı!Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazetede yayımlandı!
Marmara Adası'nda kadınlar, çocuk istismarına karşı yürüdüMarmara Adası'nda kadınlar, çocuk istismarına karşı yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon PKK şırnak

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni KHK yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazetede yayımlandı!

Yeni KHK yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazetede yayımlandı!

Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları

Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı!

Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.