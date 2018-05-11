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Şırnak'taki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Manisalı şehidin ailesini ziyaret etti

MANİSA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Manisa'ya özel bir programı kapsamında gelen Canikli, Salihli ilçesinin Durasıllı Mahallesi'nde oturan şehit Kozak'ın babaevinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Canikli, şehidin babası Hasan Kozak, dedesi Mustafa Kozak ve yakınlarıyla görüşüp başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bakan Canikli'yi taziye ziyaretinde Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda karşıladı.

Canikli, daha sonra karayolu ile İzmir'e hareket etti.

Şehit Kozak'ın naaşı, yarın Salihli Merkez Hamidiye Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Durasıllı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

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