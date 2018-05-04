Sırp cumhurbaşkanından Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasında siyasetten ekonomiye kadar birçok ortak konu olduğunu dile getirdi.

Vucic, başkent Belgrad'daki cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 7 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekim ayında Türkiye ile imzaladıkları yenilenmiş Serbest Ticaret Antlaşması sayesinde, Sırbistan'ın et ihracatının yüzde 23 arttığına işaret eden Vucic, "Bu gelişme, gelecek için yeni imkanlar sağlıyor. Türkiye ile siyasetten ekonomiye birçok ortak konumuz var." diye konuştu.

Sırbistan halkının bu tür üst düzey ziyaretlerin yalnızca sonuçlarıyla ilgilendiğini kaydeden Vucic, Türkiye ile yapılan görüşmelerin son derece verimli olduğunu ve bu görüşmeler sonucunda ülkenin en ücra köşelerinde dahi fabrikalar açıldığını aktardı.

Vucic, Sırbistan'ı en fazla ziyaret eden turistler arasında Türklerin ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, ülkeye gelen Türk turist sayısının daha da artmasını dilediklerini ifade etti.

Türkiye'deki temaslarının ardından 8 Mayıs'ta da Rusya'ya gidecek olan Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin de hem ikili ilişkileri hem de iki ülke arasındaki ticaret hacmini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Vucic, Faşizme Karşı Zafer Günü kutlamalarında Sırbistan adına Rusya'da bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

