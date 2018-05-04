HABER

Sırp cumhurbaşkanından Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

7 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: - "Türkiye ile siyasetten ekonomiye birçok ortak konumuz var"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasında siyasetten ekonomiye kadar birçok ortak konu olduğunu dile getirdi.

Vucic, başkent Belgrad'daki cumhurbaşkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 7 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekim ayında Türkiye ile imzaladıkları yenilenmiş Serbest Ticaret Antlaşması sayesinde, Sırbistan'ın et ihracatının yüzde 23 arttığına işaret eden Vucic, "Bu gelişme, gelecek için yeni imkanlar sağlıyor. Türkiye ile siyasetten ekonomiye birçok ortak konumuz var." diye konuştu.

Sırbistan halkının bu tür üst düzey ziyaretlerin yalnızca sonuçlarıyla ilgilendiğini kaydeden Vucic, Türkiye ile yapılan görüşmelerin son derece verimli olduğunu ve bu görüşmeler sonucunda ülkenin en ücra köşelerinde dahi fabrikalar açıldığını aktardı.

Vucic, Sırbistan'ı en fazla ziyaret eden turistler arasında Türklerin ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, ülkeye gelen Türk turist sayısının daha da artmasını dilediklerini ifade etti.

Türkiye'deki temaslarının ardından 8 Mayıs'ta da Rusya'ya gidecek olan Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin de hem ikili ilişkileri hem de iki ülke arasındaki ticaret hacmini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Vucic, Faşizme Karşı Zafer Günü kutlamalarında Sırbistan adına Rusya'da bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesiYunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması! Dikkat çeken 'Afrin' benzetmesi
Akşener'den Muharrem İnce açıklamasıAkşener'den Muharrem İnce açıklaması
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleksandar Vuçiç Sırbistan Cumhurbaşkanı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.