Sırp nakkaş İstanbul ve İzmir'in duvarlarını süslüyor

Sırp nakkaş Andrej Zikic, dünyanın farklı ülkelerinde sokaklara çizdiği resimlerle adeta duvarları dile getiriyor.

Artez lakabıyla tanınan Zikic, Belgrad'dan Zagreb'e, İstanbul'dan Tiran'a, New Delhi'den San Paolo'ya kadar gezdiği birçok ülkede duvarlara çizdiği resimlerle yoldan geçenleri büyülüyor.

Asıl mesleği mimarlık olan 30 yaşındaki Zikic, duvar resimlerine ortaokul ve lisedeyken merak saldığını anlatarak "Duvar resimleri o dönemlerde çok popüler bir şeydi. Büyüsüne kapıldığım bu akımın gelişimime büyük katkısı oldu." diye konuştu.

Zikic, eskiden daha çok grafiti üzerine çalıştığını, zamanla karakter çizimlerine başladığını ve artık farklı ülkelerin farklı şehirlerindeki duvarlara imzasını attığını ifade etti.

- Köpeği Juna'nın hatırasını çizdiği resimlerde yaşatıyor

"Who's Singin' Over There?" isimli Yugoslav yapımı filme atıfta bulunarak San Paulo'da çizdiği bir resimle ünlenen Zikic, eserlerinde doğa, insan ve hayvanlara yer veriyor.

Zikic'in resimlerini farklı kılan şeylerden biri de birkaç ay önce ölen köpeği Juna.