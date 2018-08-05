Sırp nakkaş İstanbul ve İzmir'in duvarlarını süslüyor

Sırp nakkaş Andrej Zikic, dünyanın farklı ülkelerinde sokaklara çizdiği resimlerle adeta duvarları dile getiriyor.
Artez lakabıyla tanınan Zikic, Belgrad'dan Zagreb'e, İstanbul'dan Tiran'a, New Delhi'den San Paolo'ya kadar gezdiği birçok ülkede duvarlara çizdiği resimlerle yoldan geçenleri büyülüyor.
Asıl mesleği mimarlık olan 30 yaşındaki Zikic, duvar resimlerine ortaokul ve lisedeyken merak saldığını anlatarak "Duvar resimleri o dönemlerde çok popüler bir şeydi. Büyüsüne kapıldığım bu akımın gelişimime büyük katkısı oldu." diye konuştu.
Zikic, eskiden daha çok grafiti üzerine çalıştığını, zamanla karakter çizimlerine başladığını ve artık farklı ülkelerin farklı şehirlerindeki duvarlara imzasını attığını ifade etti.
- Köpeği Juna'nın hatırasını çizdiği resimlerde yaşatıyor
"Who's Singin' Over There?" isimli Yugoslav yapımı filme atıfta bulunarak San Paulo'da çizdiği bir resimle ünlenen Zikic, eserlerinde doğa, insan ve hayvanlara yer veriyor.
Zikic'in resimlerini farklı kılan şeylerden biri de birkaç ay önce ölen köpeği Juna.
Juna'yı ilk kez Hindistan'a gitmeden önce çizdiğini söyleyen Zikic, "Köpeğimi her özlediğimde duvarları onun resmiyle süslerdim. Yıllar geçtikçe dünyanın dört bir yanında onlarca Juna resmi oluştu." ifadelerini kullandı.
Zikic, son olarak Belgrad'da bulunan Tramvay Köprüsü'nün altındaki duvarları süslediğini belirterek kitap okurken uyuyakalan kız resminde, kitaptan fırlayan geyiğin kızı hayal alemine götürdüğünü anlattı.
- Kadıköy'ün duvarlarını da süsledi
Sırp nakkaş Zikic, Kadıköy semtindeki bir duvara, okuduğu kitabın etkisiyle bulunduğu mekandan çıkan bir adamı resmettiğini ifade etti.
Zikic, Kadıköy'deki resmine "Beautiful Journey" adını verdiğini ve bu eseriyle gurur duyduğunu dile getirdi.
Ekim ayında İzmir'de bir çalışma gerçekleştireceğini kaydeden Zikic, "İzmir'de, elinde bisiklet tutan küçük bir kızı resmedeceğim. Kız, Kapadokya balonlarını seyredecek. Sonra balon kızın bisikletini alıp götürecek." diye konuştu.
Resimlerini 3 ila 5 günde çizdiğini söyleyen Zikic, bir gün Meksika ve Japonya'nın da duvarlarını süslemenin hayalini kurduğunu ifade etti.
Zikic'in resimleri, Sırbistan'ın birçok şehrinin yanı sıra Hırvatistan, Karadağ, Bulgaristan, Makedonya, Romanya ve Arnavutluk'un duvarlarını da süslüyor.
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