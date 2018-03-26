Sırp yetkilinin Kosova'da gözaltına alınması

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp yetkili Marko Djuric'in Kosova'da gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün meydana gelen adam kaçırma, ağır provakasyon ve suç operasyonuna katılan iki Sırp da dahil herkes bunun hesabını kanunlar önünde verecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Djuric'in akşam Kosova'da gözaltına alınması üzerine Ulusal Güvenlik Konseyini topladı.

Başkent Belgrad'daki toplantının ardından basına açıklama yapan Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica'da gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Djuric'in Belgrad'a hareket ettiğini belirterek, "Bugün meydana gelen adam kaçırma, ağır provakasyon ve suç operasyonuna katılan iki Sırp da dahil herkes bunun hesabını kanunlar önünde verecek." ifadesini kullandı.

Djuric'in iddia edilenin aksine Kosova'ya giriş izninin bulunduğunu savunan Vucic, "Sırbistan kimseyi hiçbir zaman tehdit etmek istemez. Bizler çok küçük düşürücü olay yaşadık ancak Sırp halkının yok edilmesine izin vermeyiz." diye konuştu.