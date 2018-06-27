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Sırpların diri diri yaktığı Boşnaklar unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

Bosna'daki savaşta ülkenin doğusundaki Visegrad şehrinde yakılarak öldürülen 140'tan fazla Boşnak için anma töreni düzenlendi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, ülkenin doğusundaki Visegrad şehrinde yakılarak öldürülen 140'tan fazla Boşnak düzenlenen törenle anıldı.

Sırp askerler tarafından 14 Haziran 1992'de Visegrad'ın Pionirska sokağında, 27 Haziran 1992'de Bikavac kasabasında yakılarak öldürülen ve aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu siviller, katliamın 26. yılında unutulmadı.

70'den fazla sivilin öldürüldüğü Pionirska sokağında, Adem Omeragic'in evinde toplanan kurban yakınları, evin önüne çiçek bırakıp dua etti. Daha sonra Bikavac kasabasında bulunan ve 70'ten fazla Boşnak sivilin yakılarak öldürüldüğü Meho Aljic'in evi ziyaret edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca şehirdeki camide hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Bugün nüfusun büyük çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Visegrad şehrinde protesto yürüyüşü düzenleyen kurban yakınları, adaletin sağlanması ve gerçeklerin aydınlatılması çağrısında bulundu.

Pionirska sokağındaki evde yakılanlar arasında babası, annesi, gelini ve 3 yeğeni bulunan Ramo Kurspahic, hala hayattayken bu evde kaybettiği yakınlarına ait kalıntıları bulmak ve onları defnetmek istediğini ifade etti.

- 8 eski Sırp askere hapis cezası verildi

Eski Yugoslavya'daki savaşlarda işlenen suçları yargılayan Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) "Bosna Savaşı'ndaki en büyük insanlık tahribi" olarak nitelediği bu katliamlarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 140'tan fazla sivil öldürüldü.

Milan Lukic komutasındaki Sırp askerler, sivilleri kapattıkları evlere havan topu atarak camlardan kaçmaya çalışanları da kurşuna dizmişti. Katliamlarda sadece 9 kişi hayatta kalmayı başarırken, ölenler arasında annesinin kucağında can veren iki günlük bir bebek de bulunuyordu.

Evlerde yakılan ve daha sonra başka bir noktaya götürülen Boşnakların kalıntılarına ise hala ulaşılamadı.

ICTY ve Bosna Hersek Mahkemesi, bugüne kadar Visegrad'da işlenen suçlarla ilgili 8 eski Sırp askeri mahkum etti. Milan Lukic müebbet, Sredoje Lukic ise 27 yıl hapse mahkum edildi.

Visegrad'daki katliamların sorumlularından olduğu iddiasıyla Fransa'da yakalanan Radomir Susnjar da yargılanmak üzere kısa bir süre önce Bosna Hersek'e iade edilmişti.

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Bosna Savaşı katliam Vişegrad

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