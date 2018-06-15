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"Sırtımızı dayadık diyenler bir kez daha düşünsün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 07:59 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "(Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı) O bölgelerde siyaset yapan, teröre sempatiyle yaklaşan veya sırtımızı dayadık diyenlerin de şapkalarını önüne alıp bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum" - "Bunların zaman zaman tehdit, zaman zaman şantaj boyutuna varan, baskılar oluşturmaya çalıştığı malum. Ama bizim arkadaşlarımız dün olduğu gibi bugün de hem partimizi açık tuttular hem insanlara ulaştılar hem de bu tehditlere pabuç bırakmadılar" - "Maalesef her fırsatta bu huzurdan, güvenden rahatsız olanlar, milletin refahından rahatsız olanlar bir kez daha barışa ve kardeşliğe kurşun sıkmayı ihmal etmediler. Hesabını verecekler"

"Sırtımızı dayadık diyenler bir kez daha düşünsün"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "O bölgelerde siyaset yapan, teröre sempatiyle yaklaşan veya 'sırtımızı dayadık' diyenlerin de şapkalarını önüne alıp bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Bayram namazını Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Namazgah'ında kılan Tüfenkci, ardından cemaatle bayramlaştı ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'de bayramların huzur içerisinde geçtiğini ancak birçok İslam beldesinde ve gönül coğrafyasında zulüm altında bayramların yapıldığını belirten Tüfenkci, oralarda bulunanların da gerçek bayramlara ulaşmasını temenni etti.

Bakan Tüfenkci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere terör örgütü PKK ve sempatizanları tarafından saldırı düzenlendiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Dünkü olayda bile hainlerin nasıl fırsat bulduklarında her ortamı değerlendirerek milletimizin birliğine, beraberliğine kurşun sıktıklarını görüyoruz. O kurşunlar bizi davamızda, mücadelemizde azmimiz daha da arttırdı. Asla ve asla baskılar da tehditler de yıldırmayacak bizi. Biz Türkiye'nin her yerinde siyaset yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle millet arkamızda olduktan sonra da 81 milyonu kardeş bilerek vatana, millete, bayrağa ve devlete ihanet etmeyen kardeşlerimizle de beraber yol yürümeye devam edeceğiz."

- "Adaletin, hukukun huzurunda hesap verecekler"

Bir gazetecinin "Bölgedeki AK Partili milletvekilleri PKK'dan tehdit alıyor mu" diye sorması üzerine ise Bakan Tüfenkci, "Bunların zaman zaman tehdit, zaman zaman şantaj boyutuna varan baskılar oluşturmaya çalıştığı malum. Ama bizim arkadaşlarımız dün olduğu gibi bugün de hem partimizi açık tuttular hem insanlara ulaştılar hem de bu tehditlere pabuç bırakmadılar. Daha önce de biliyorsunuz teşkilatlarımıza terör örgütü tarafından saldırılar gerçekleşmişti. İlçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz şehit edilmişti. Dün de bunun başka bir boyutunu yaşadık." dedi.

Tüfenkci, terörün üzerine gidildiğini hem kırsalda hem şehirde hem de sınırlarda gerekli cevabın verildiğini aktardı.

Saldırı yapanların bedelini ödeyeceklerini vurgulayan Tüfenkci, "Adaletin, hukukun huzurunda hesap verecekler. Şiddet, terör ne adına gelirse gelsin kınamak lazım. O bölgelerde siyaset yapan, teröre sempatiyle yaklaşan veya 'sırtımızı dayadık' diyenlerin de şapkalarını önüne alıp bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine terörün hiçbir zaman fayda sağlamadığına işaret eden Tüfenkci, hizmetleri engellemeye çalışmalarına rağmen inatla AK Parti hükümetleri olarak insanlara hizmet götürdüklerini anlattı.

Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Yetki aldıkları halde belediye hizmetlerini yapmadılar, teröre finans sağladılar. Kayyumlar atadık ve belediyecilik nasıl olur diye gösterdik. İnsanlar oluşan huzur ikliminde onun vermiş olduğu rahatlıkla işine gücüne odaklandılar. Maalesef her fırsatta bu huzurdan, güvenden rahatsız olanlar, milletin refahından rahatsız olanlar bir kez daha barışa ve kardeşliğe kurşun sıkmayı ihmal etmediler. Hesabını verecekler."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya'da

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AK Partililere yönelik saldırı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya Suruç

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