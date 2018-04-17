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Sırtına Türk bayrağı geçirip şehit oğlunu son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

Şırnak’ta Kuyutepe üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada terhisine 8 gün kala şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan’ın cenazesi, sırtına Türk bayrağı geçiren babası, yakınları ve kalabalık vatandaş grubu tarafından omuzlanarak son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak’ta Kuyutepe üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada terhisine 8 gün kala şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan’ın cenazesi, sırtına Türk bayrağı geçiren babası, yakınları ve kalabalık vatandaş grubu tarafından omuzlanarak son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında bazı vatandaşların, şehidin tabutu başında poz vermesi ve canlı yayın yapması dikkat çekti.
Şırnak’ta bulunan Bestler-Dereler bölgesinde bir süre önce kurulan Kuyutepe üs bölgesine dün sabah saatlerinde PKK’lı bir grup uzun namlulu silah ve roket atarlı saldırıda bulundu. Üst bölgesinden teröristlere karşılık verilmesi nedeniyle çatışma çıktı. Çatışmada, aralarında Piyade Onbaşı Mehmet Volkan’ın da bulunduğu 3 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Şehit Piyade Onbaşı Mehmet Volkan için Sabancı Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin babası Osman Volkan, boynuna astığı Türk bayrağıyla törene katıldı.
Acılı baba, oğlunun fotoğrafını dakikalarca öpüp, dualar ederek, “Sana bunu yapanların Allah belasını versin. Sen cennete gideceksin, onlar cehenneme” dedi.
Şehidin annesi Zübeyde Volkan ile geriye kalan evladı Esra (14), tören boyunca el ele tutuşarak birbirlerine güç verdi.
Zübeyde ve Esran Volkan’a, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı da uzun süre sarılarak acılarını paylaştı.
Bazı vatandaşlar ise şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun etrafında fotoğraf çektirdi. Çok sayıda vatandaş da canlı yayın yapmak için birbiriyle yarıştı.
Terhisine 8 gün kala şehit düşen şehit Mehmet Volkan’ın cenaze namazını Adana Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı.
Duaların ardından helallik alındıktan sonra genç şehidin naaşı, baba Osman Volkan, yakınları ve kalabalık vatandaş grubu tarafından omuzlanarak top arabasına götürüldü.
Şehidin naaşı Asri Mezarlık’taki şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı.
Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, askeri yetkililer, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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