HABER

Sis, Edirne'de etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:06 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 30 metreye kadar düştü.Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş uzaklığının yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle araç sürücüleri, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Önemli noktalarda önlem alan polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu. Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini bir birine bağlayan tarihi Meriç ve Tunca köprüleri sis nedeniyle görülemedi.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanında bulunan köprüler de siste kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

Diyarbakır'da Bitcoin operasyonu! Evde fabrika kadar elektrik tüketilince...

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.