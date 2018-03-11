Murat ÇAKIR-İSTANBUL, ( DHA) İSTANBUL'da sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Gece ve sabah erken saatlerde yapılan seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu. Sis nedeniyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı. Piste inen ve park pozisyonuna yönlenen uçaklar azalan sise rağmen adeta kayboldu.