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Sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Murat ÇAKIR-İSTANBUL, ( DHA) İSTANBUL'da sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Murat ÇAKIR-İSTANBUL, ( DHA) İSTANBUL'da sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Gece ve sabah erken saatlerde yapılan seferlerde kısa süreli gecikmeler oldu. Sis nedeniyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklar da havada tur atmak zorunda kaldı. Piste inen ve park pozisyonuna yönlenen uçaklar azalan sise rağmen adeta kayboldu.

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