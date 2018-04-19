SİS İSTANBUL BOĞAZI'DA DENİZ ULAŞIMINI ETKİLİYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA / İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle booğazda gemi trafiği çift traraflı askıya alınırken Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü, İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Görüntü dökümü:

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-Boğazda sisten görüntü

-Genel ve detaylar