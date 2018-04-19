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SİS İSTANBUL BOĞAZI'DA DENİZ ULAŞIMINI ETKİLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 07:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA / İSTANBUL DHA  İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor.

Haber-Kamera: Hakan KAYA / İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle booğazda gemi trafiği çift traraflı askıya alınırken Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü, İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Görüntü dökümü:
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-Boğazda sisten görüntü
-Genel ve detaylar

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