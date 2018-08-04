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Şişecam ailesi Kırklareli'de geri dönüşüme renk kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle hayata geçirilen "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında, şehirleri renklendirmek için başlatılan etkinliklerin ilk durağı Kırklareli oldu

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle hayata geçirilen "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında, şehirleri renklendirmek için başlatılan etkinliklerin ilk durağı Kırklareli oldu.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirilen ve Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Cam Yeniden Cam" şehirleri renklendirmek için yola çıktı.

Proje kapsamında planlanan etkinliklerin ilk durağı ise Kırklareli oldu. Şişecam Topluluğu cam ev eşyası, düzcam ve otomotiv camları üretim tesislerinin çalışanları aileleriyle birlikte geri dönüşümde farkındalığı artırmayı amaçlayan "Cam Yeniden Cam" projesine destek için bir araya geldi.

Paşabahçe Cam, Şişecam Düzcam ve Şişecam Otomotiv fabrikalarında gerçekleştirilen cam kumbara boyama etkinlikleri kapsamında, topluluk çalışanları ve ailelerinden oluşan 175 katılımcı tarafından rengarenk boyanan cam kumbaraları adeta yeniden tasarlandı.

Keyifli ve yaratıcı bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar keyifli bir gün geçirirken, "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgilendirildiler. Şişecam Topluluğu çalışanları ve aileleri tarafından yeniden tasarlanan cam kumbaraları ise Kırklareli’nin ihtiyaç duyulan noktalarında kullanılarak cam geri dönüşümüne katkıda bulunacak.

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- "Cam Yeniden Cam" projesi

Şişecam Topluluğu’nun camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında bugüne kadar toplanan cam atık miktarı 976 bin tona ulaştı. İlçe belediyeleriyle iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 20 binin üzerinde cam kumbarası belediyelerin kullanımına sunuldu.

Proje kapsamında, 250 binin üzerinde ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi verildi. Farkındalık etkinlikleriyle 3 milyon kişiye camın geri dönüşümünün önemini anlatıldı.

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- Bir cam şişe, bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırıyor

Cam üretiminde yüzde 10 oranında cam kırığının girdi olarak kullanılması; ham maddenin yüzde 12, enerjinin yüzde 2,5 ve karbon emisyonlarının ise yüzde 5 oranında azaltılmasını sağlıyor.

Hiçbir kalite kaybına uğramadan yüzde 100 geri dönüştürülebilen bir ambalaj malzeme olan cam ile bir adet cam şişe üretmek için girdi olarak bir adet cam şişe atığı kullanmak yeterli oluyor.

Bir adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu sağlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm Şişecam Topluluğu

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