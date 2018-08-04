Şişecam ailesi Kırklareli'de geri dönüşüme renk kattı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle hayata geçirilen "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında, şehirleri renklendirmek için başlatılan etkinliklerin ilk durağı Kırklareli oldu.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu tarafından camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirilen ve Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Cam Yeniden Cam" şehirleri renklendirmek için yola çıktı.

Proje kapsamında planlanan etkinliklerin ilk durağı ise Kırklareli oldu. Şişecam Topluluğu cam ev eşyası, düzcam ve otomotiv camları üretim tesislerinin çalışanları aileleriyle birlikte geri dönüşümde farkındalığı artırmayı amaçlayan "Cam Yeniden Cam" projesine destek için bir araya geldi.

Paşabahçe Cam, Şişecam Düzcam ve Şişecam Otomotiv fabrikalarında gerçekleştirilen cam kumbara boyama etkinlikleri kapsamında, topluluk çalışanları ve ailelerinden oluşan 175 katılımcı tarafından rengarenk boyanan cam kumbaraları adeta yeniden tasarlandı.