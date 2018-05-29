Şişecam Anadolu Yakası'nda camın geri dönüşümüne dikkat çekecek

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Çevre Haftası kapsamında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve cam geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle "Cam Yeniden Cam’ etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Şişecam açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında camın geri dönüşümünün önemine dikkat çeken çalışmalarına devam ediyor.

Şişecam Topluluğu, Çevre Haftası kapsamında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve cam geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle ‘Cam Yeniden Cam’ etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 31 Mayıs ve 01-02-03 Haziran tarihlerinde Göztepe Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek.

"Cam Yeniden Cam" etkinliği kapsamında katılımcılara camın geri dönüşüm serüvenini sergileyen Cam Atölyesi de yer alacak. Cam Yeniden Cam Standı ayrıca 2 Haziran Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında ünlü Youtuber Uras Benlioğlu’nu da konuk alacak. Benlioğlu, standın ziyaretçileriyle camın geri dönüşümünün önemi konusunda söyleşi yapacak.