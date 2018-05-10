Şişecam Düzcam ürünlerine EPD belgesi

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çevreye duyarlı, yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarında enerji verimliliğini en önemli öncelikleri arasına koyan Şişecam Düzcam, çevreye olan duyarlılığıyla hareket ediyor, ürettiği ürünlerde ve çalışmalarında sürdürülebilirlik performansını daha da yükseltmeye odaklanıyor.

Şişecam Düzcam, ürettiği renksiz düz cam, renksiz lamine cam, renksiz buzlu cam, renkli online kaplamalı cam, renksiz offline kaplamalı cam, standart ayna ve ekolojik ayna ürün gruplarında Türkiye’de Çevresel Ürün Beyanı (EPD-Environmental Product Decleration) belgesine sahip ilk firma oldu. Bu kapsamda, üretim kapasitesiyle düzcam sektöründe dünyada 5. ve Avrupa’da 1. sırada yer alan Şişecam Düzcam, Türkiye’de cam sektöründe bir ilke daha imza attı.

Türkiye’de ilk kez ürettiği ürünlerin “beşikten kapıya (cradle to gate)” kadarki tüm aşamalarında EN 15804-Yapıların Sürdürülebilirliği Avrupa normuna uyumlu EPD belgesi alan Şişecam Düzcam, çevreye duyarlı sorumluluk anlayışıyla Avrupa’da ve Türkiye’de farkındalık yaratıyor.