Şişecam Düzcam ürünlerine EPD belgesi

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çevreye duyarlı, yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarında enerji verimliliğini en önemli öncelikleri arasına koyan Şişecam Düzcam, çevreye olan duyarlılığıyla hareket ediyor, ürettiği ürünlerde ve çalışmalarında sürdürülebilirlik performansını daha da yükseltmeye odaklanıyor.
Şişecam Düzcam, ürettiği renksiz düz cam, renksiz lamine cam, renksiz buzlu cam, renkli online kaplamalı cam, renksiz offline kaplamalı cam, standart ayna ve ekolojik ayna ürün gruplarında Türkiye’de Çevresel Ürün Beyanı (EPD-Environmental Product Decleration) belgesine sahip ilk firma oldu. Bu kapsamda, üretim kapasitesiyle düzcam sektöründe dünyada 5. ve Avrupa’da 1. sırada yer alan Şişecam Düzcam, Türkiye’de cam sektöründe bir ilke daha imza attı.
Türkiye’de ilk kez ürettiği ürünlerin “beşikten kapıya (cradle to gate)” kadarki tüm aşamalarında EN 15804-Yapıların Sürdürülebilirliği Avrupa normuna uyumlu EPD belgesi alan Şişecam Düzcam, çevreye duyarlı sorumluluk anlayışıyla Avrupa’da ve Türkiye’de farkındalık yaratıyor.
Sürdürülebilir yapı üretim yöntemleri, çevre dostu bina tasarımları ulusal ve uluslararası platformlarda gitgide değer kazanıyor. Bu kapsamda Şişecam Düzcam, sürdürülebilir bina olan yeşil binalarda, binanın tasarımı ve inşaatı kadar seçilen yapı malzemelerinin de sürdürülebilir özellikte olması ya da çevresel etki sertifikalarına sahip olmasına önem veriyor.
Şişecam Düzcam, sürdürülebilirlik politikasıyla kullanıcılarına çevreye duyarlı, yenilikçi çözümler sunuyor. Şişecam Düzcam, EN 15804 sayılı Avrupa normuna uyumlu ürünlerinin tüm aşamalarında çevresel performansını nicel verilerle açıklayarak, çevreye olan bilinç ve duyarlılığını EPD belgesiyle ortaya koydu.
EPD belgesi, LEED v4, BREEAM, DGNB gibi yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde ilave puanlar kazandırarak, ulusal ve uluslararası yeşil bina pazarlarında rekabet avantajı sağlıyor.
EPD çalışmaları, IBU (Alman Bina ve Çevre Enstitüsü- Institut Bauen und Umwelt e.V.) EPD programı tarafından 5 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı. Çalışma, Şişecam Düzcam proje ekibi ve Türkiye’nin önde gelen yeşil bina ve sürdürülebilirlik danışmanlık firması olan “ALTENSİS” tarafından gerçekleştirildi.
Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı
Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor
11 kocası olmakla suçladıkları kadını taşlayarak öldürdüler
Burayı tanıyabildiniz mi?
Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum